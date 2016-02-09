Столтенберг: Необходимо готовить местные силы для борьбы с ИГ

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "Необходимо готовить местные силы для борьбы с "Исламским государством" (ИГ), это лучшее решение, чем отправка иностранных наземных подразделений".

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на пресс-конференции в преддверии встречи министров обороны альянса, запланированной на 10-11 февраля.

По его словам, североатлантический альянс готов оказывать содействие государствам, которые ведут борьбу с ИГ в Сирии.

"НАТО готова поддерживать страны, противостоящие ИГ в Сирии", - сказал он.

Вместе с тем, он указал, что "НАТО как организация не входит в коалицию по борьбе с ИГ, хотя все страны альянса являются членами этой коалиции".