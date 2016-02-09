​Глава нацразведки США предупредил о сохранении террористической угрозы в стране в 2016 году

Баку. 9 февраля. REPORT.AZ/ "США абсолютно точно будут оставаться врагом для экстремистов, с этим страна будет сталкиваться и в 2016 году".

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом говорится в заявлении директора национальной разведки Джеймса Клэппера для комитета сената Конгресса США по разведке, текст которого был опубликован заранее.

"Соединенные Штаты абсолютно точно останутся для экстремистов одним из главных врагов, по крайне мере, в их риторике. Отчасти, это связано с военным, политическим и экономическим участием США за рубежом в прошлом и в настоящем ", - утверждает Клэппер. Более того, по его словам, ограниченное число радикалов попробует "преодолеть логистические сложности, связанные с проведением атак на территории США".

Клэппер отметил, что в 2014 году Федеральное бюро расследований арестовало около десятка сторонников группировки "Исламское государство". "В 2015 году это число возросло до приблизительно пяти десятков арестов. Эти лица были помещены под стражу по разным причинам, в основном, за попытку оказать поддержку ИГИЛ (прежнее обозначение ИГ)", - добавляет директор нацразведки.

В тексте своего выступления перед законодателями он предупреждает о том, что проживающие в США экстремисты "возможно, продолжат представлять значительную угрозу" для страны. Клэппер признал, что теракты в Париже и в Калифорнии могут лишь сподвигнуть потенциальных террористов организовать похожие преступления, которые очень сложно предотвратить.

Клэппер отмечает, что ИГ продолжает призывать людей со всего мира вступать в свои ряды. "Более 36 500 иностранных боевиков из более чем 100 государств - включая по меньшей мере 6 600 человек из стран Запада - отправились в Сирию с момента начала конфликта в 2012 году", - сказано в тексте его заявления.