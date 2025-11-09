Глава МВФ сочла, что Европа в большей степени работает на интересы США

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева считает, что в настоящее время резервы Европы работают на интересы США.

Как передает Report, свою точку зрения она изложила в интервью телеканалу BTV.

"Общий рынок, который был сильной составляющей Европы, остановился", - сказала финансист. По ее словам, "во-первых, он создал 28 различных режимов для регистрации компаний", что привело к дополнительным проблемам.

"Во-вторых, необходимо было наладить сотрудничество между банками, создать союз капиталов, но в настоящее время часть наших резервов работает в других регионах, прежде всего в США, а мы хотим, чтобы средства, сэкономленные нашими гражданами, работали на нас (европейцев - ред.), - продолжила Георгиева. - В-третьих, мы хотим, чтобы наши граждане перемещались по государствам ЕС в соответствии со своими профессиональными возможностями, но им в каждой из стран, куда они отправляются, необходимо подтверждать свой профессионализм".

"В-четвертых, нам надо объединить энергетические системы, чтобы Европа была по-настоящему конкурентоспособной", - подытожила она.