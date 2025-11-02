Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Глава МВД заявил о высоком уровне террористической опасности в Германии

    02 ноября, 2025
    23:49
    Глава МВД заявил о высоком уровне террористической опасности в Германии

    Министр внутренних дел Германии Александер Добриндт после задержания в Берлине сирийца, подозреваемого в планировании террористической акции, предупредил о высокой угрозе терроризма в ФРГ.

    Как сообщает Report, слова главы МВД привело агентство dpa.

    "Задержание в Берлине в очередной раз показывает, что уровень угрозы терроризма в Германии, хотя и абстрактный, тем не менее высок. Действия сирийца, находящегося в ФРГ с 2023 года, указывающие на подготовку теракта, были своевременно распознаны", - заявил Добриндт.

    В свою очередь заместитель председателя фракции ХДС/ХСС Гюнтер Крингс указал на риск угрозы терроризма в Германии.

    "Задержание предполагаемого сторонника ИГИЛ в Берлине демонстрирует, насколько реальна угроза терроризма в Германии. Любой, кто планирует здесь теракты, не должен сохранять статус защищенного лица и должен лишиться права на проживание", - утверждал он. Такого рода лица, по его словам, должны быть быстро и неизменно депортированы. "И, конечно же, также в Сирию. Государство обязано защищать население, а не тех, кто угрожает нашей безопасности", - заключил Крингс.

    Ранее в воскресенье газета Bild сообщила, что сотрудники правоохранительных органов задержали в берлинском районе Нойкёльн 22-летнего сирийца, который, предположительно, планировал террористическую акцию в столице ФРГ. Абдалла Р. был задержан в субботу и помещен под стражу. Его подозревают в планировании "кровавой расправы".

    Almaniyanın DİN rəhbəri: Ölkədə terror təhlükəsi yüksək səviyyədədir

