Глава МВД Румынии нашла в своей квартире прослушивающее устройство

Баку. 30 ноября. REPORT.AZ/ Глава МВД Румынии Кармен Дан обнаружила в своей квартире прослушивающее устройство.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом она сообщила в среду телеканалу Romania TV.

"Я нашла в одной из комнат моей квартиры устройство, которое после первой проверки оказалось похожим на записывающий аппарат, - сказала она. - Уточняю, что я живу не в служебной квартире, и когда я обнаружила это устройство, то естественным и нормальным образом обратилась в компетентные органы - румынскую полицию, которая предприняла необходимые действия. Насколько я поняла, было заведено уголовное дело".

Кармен Дан также уточнила, что обнаружила записывающее устройство в телефонной розетке.

Как сообщил Генеральный инспекторат румынской полиции, в квартиру министра внутренних дел прибыла оперативная бригада, устройство забрали и отвезли на экспертизу.

Представитель Румынской службы информации (РСИ, контрразведка) Овидиу Маринча сообщил этому же телеканалу, что речь идет о дешевом записывающем устройстве, которое стоит 200-300 леев (около €50) и может быть легко приобретено на специализированном сайте. Он заверил, что РСИ окажет следствию всю необходимую поддержку.