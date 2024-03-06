Глава МВД Польши: Протестующих фермеров на тракторах не пустят в Варшаву

Варшавская полиция не пропустит протестующих фермеров на тракторах в город.

Варшавская полиция не пропустит протестующих фермеров на тракторах в город.

Как передает Report, об этом сообщило агентство РАР со слов главы МВД Марчина Кервиньского.

"Трактора не будут ездить по центру города, потому что есть запрет. Закон будет соблюдаться. В этом вопросе все ясно. Полиция будет соблюдать закон", - подчеркнул он.

В среду польские фермеры планируют провести в Варшаве крупную акцию протеста. Некоторые из них намеревались приехать в столицу на своих тракторах. Основными требованиями протестующих является прекращение ввоза в Польшу сельскохозяйственной продукции из Украины и отказ от экологических планов Евросоюза (так называемый зеленый курс), который предполагает достижения нулевых выбросов в атмосферу к 2050 году.

Общепольский протест фермеров начался 9 февраля. Они протестуют по всей стране, перекрывая дороги и подъезды к пунктам пропуска на границе с Украиной. На пограничных переходах уже несколько раз неизвестные высыпали зерно из украинских грузовиков и железнодорожных вагонов. В конце марта в польской столице прошел организованный профсоюзами работников сельского хозяйства "Марш на Варшаву".