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Глава МВД Латвии подала в отставку

Глава МВД Латвии подала в отставку Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку.
Другие страны
16 мая 2022 г. 15:26
Глава МВД Латвии подала в отставку

Министр внутренних дел Латвии Мария Голубева уходит в отставку.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил портал Sputnik со ссылкой на ее заявление на пресс-конференции.

На прошлой неделе начальник латвийской полиции Армандс Рукс назвал деятельность полицейских у памятника Освободителям Риги, когда жители несли цветы к памятнику несмотря на то, что к нему запретили доступ, "слишком мягкой и нерешительной" и анонсировал увольнения. Голубева заявляла, что не уйдет с поста, если этого не потребует премьер Кришьянис Кариньш.

Голубева заявила в понедельник, что Кариньш подчинился блоку правого Национального объединения и принял решение о фактическом выражении ей недоверия, "не ознакомившись с аналитическим докладом МВД о службе внутренних дел". Как упоминает портал, на прошлой неделе Национальное объединение потребовало отставки Голубевой в связи с событиями у памятника Освободителям в Риге 9-10 мая.

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