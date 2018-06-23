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    Глава МВД Италии допустил распад Евросоюза из-за разногласий

    Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини заявил в интервью Spiegel, что разногласия между европейскими странами могут разрушить Евросоюз.

    «В течение года станет ясно, сохранится ли единая Европа», — отметил Сальвини, передает Report. 

    По его словам, многое будет зависеть от грядущих переговоров о бюджете ЕС, а также выборов в Европарламент, которые состоятся в 2019 году.

    Ранее официальный представитель правительства Франции Бенжамен Гриво заявил, что Европа должна работать над общим проектом решения проблемы миграции для сохранения единства Евросоюза.

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