Глава МВД Испании взял на себя руководство каталонской полицией

Баку. 28 октября. REPORT.AZ/ Министр внутренних дел Испании Хуан Игнасио Соидо официально взял на себя руководство силами полиции Каталонии. Как сообщает Report со ссылкой на агентство EFE, это связано с публикацией в Мадриде официального распоряжения об отставке верховного руководителя автономной каталонской полиции Жозепа Луиса Траперо. Данное распоряжение вступает в силу незамедлительно.

Днем ранее власти Испании сообщили о ряде мер, принимаемых в ответ на объявление парламентом Каталонии о независимости от Мадрида. Испанский премьер Мариано Рахой отправил в отставку женералитат (исполнительную власть) Каталонии, распустил каталонский парламент и объявил о проведении позже в этом году досрочных парламентских выборов.

Накануне депутаты парламента Каталонии проголосовали за провозглашение независимости от Испании.