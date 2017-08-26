Глава МВД ФРГ: Миграционный кризис в стране больше не повторится

Баку. 26 августа. REPORT.AZ/ Германия многое сделала для того, чтобы миграционный кризис образца 2015 года больше не повторился, эти усилия оправдают себя.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил министр внутренних дел ФРГ Томас де Мезьер в интервью агентству DPA.

"Не вижу того, чтобы события развивались, как осенью 2015 года. Мы сделали многое для того, чтобы такого не было. 2015 год не должен повториться, и он не повторится", - заявил министр.

Миграционный кризис начался в 2015 году, когда канцлер ФРГ Ангела Меркель открыла границы для сирийских беженцев. В том году в страну прибыли 890 тыс. соискателей убежища, в 2016-м - 320 тыс.