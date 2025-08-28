Глава МВД: Франция никогда не была так близка к финансовой пропасти

Глава МВД Франции и лидер правой партии "Республиканцы" Брюно Ретайо заявил, что Франция никогда не была так близка к финансовой пропасти.

Как передает Report со ссылкой на Le Figaro, об этом он заявил на форуме "Лаборатория республики".

По его словам, ставки по французским государственным займам значительно превышают показатели Испании, Португалии, Греции и вскоре могут превысить итальянские.

Ретайо отметил, что ситуация усугубляется высокой долей государственного долга, находящегося в иностранных руках - 54% всего долга. Он подчеркнул, что это не только бухгалтерский вопрос, но и проблема независимости и суверенитета страны.

По словам министра, финансовый кризис может развиваться очень быстро, и в таких условиях страдают прежде всего наименее обеспеченные граждане. Брюно Ретайо призвал правительство и партии проявлять ответственность, чтобы предотвратить усугубление ситуации.