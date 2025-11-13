Ильхам Алиев Путь к Победе WUF13 COP30 VI Игры исламской солидарности авиавиакатастрофа Бюджетный пакет
    Глава МВД Франции может посетить Алжир

    Другие страны
    • 13 ноября, 2025
    • 15:24
    Министр внутренних дел Франции Лоран Нуньес с высокой вероятностью может посетить Алжир.

    Как сообщает Report cо ссылкой на агентство Reuters, об этом Нуньес заявил сегодня.

    По словам главы МВД, освобождение Алжиром писателя Буалема Сансаля вселяет надежду на восстановление отношений между двумя странами.

    Президент Алжира Абдельмаджид Теббун 12 ноября помиловал франко-алжирского писателя, арестованного год назад и приговоренного в марте к пяти годам тюремного заключения за подрыв национального единства. Это обострило и без того непростые отношения между Алжиром и его колониальной властью Францией.

    Нуньес сообщил, что президент Эмманюэль Макрон 12 ноября позвонил Теббуну, чтобы выразить благодарность за решение помиловать писателя, и выразил надежду на установление диалога по всем двусторонним вопросам.

    Напомним, отношения между Парижем и Алжиром обострились после того, как в прошлом году Франция официально признала суверенитет Марокко над спорной территорией Западной Сахары - регионом, который Рабат добивается признать частью королевства на международном уровне.

