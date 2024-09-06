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Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией

Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией Глава МВД Британии Иветт Купер проведет в пятницу совещание с участием представителей разведслужб, правоохранительных органов и правительства для обсуждения борьбы с нелегальной миграцией. Встреча пройдет в штаб-квартире Национального агентства по борьбе
Другие страны
6 сентября 2024 г. 16:23
Глава МВД Британии проведет совещание по борьбе с нелегальной миграцией

Глава МВД Британии Иветт Купер проведет в пятницу совещание с участием представителей разведслужб, правоохранительных органов и правительства для обсуждения борьбы с нелегальной миграцией. Встреча пройдет в штаб-квартире Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA).

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства, опубликованном на сайте правительства страны.

Они изучат результаты анализа возможностей преступных группировок, занимающихся незаконных провозом мигрантов, сказано в заявлении. Помимо этого будет обсуждаться сотрудничество с ведомствами ЕС, в том числе Европолом.

Отмечается, что совещание пройдет через несколько дней после гибели более 10 мигрантов при попытке пересечь Ла-Манш.

Судно почти с 70 мигрантами на борту затонуло во вторник утром у берегов Франции во время переправы через пролив Ла-Манш в сторону Великобритании.

Всего за 2023 год в страну прибыли около 30 тыс. мигрантов. Власти тратят по несколько миллионов фунтов стерлингов в день на размещение беженцев в отелях.

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