    Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в Ливане

    Другие страны
    • 23 ноября, 2025
    • 20:26
    Глава МО Израиля заявил о приверженности политике давления в Ливане

    Израиль будет действовать решительно для предотвращения угроз и полон решимости продолжить политику максимального давления в Ливане и на других фронтах.

    Как передает Report, c таким заявлением выступил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац.

    "Премьер-министр Биньямин Нетаньяху и я полны решимости продолжать политику максимального давления в Ливане и на остальных фронтах. Мы продолжим действовать решительно, чтобы предотвратить любую угрозу жителям севера Израиля и Государству Израиль", - написал Кац в X после нанесения израильской армией точечного удара в районе Бейрута. "Любому, кто поднимет руку на Израиль, будет отрублена рука", - добавил он, отметив, что израильское руководство "не допустит возвращения к реальности, существовавшей до 7 октября 2023 года", когда на еврейское государство напали боевики ХАМАС из сектора Газа.

    Лента новостей