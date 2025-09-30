Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

Министр транспорта Германии Патрик Шнидер потерял сознание во время заседания правительства ФРГ в Берлине и был экстренно доставлен в больницу.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя кабмина Штефана Корнелиуса.

По его словам, Шнидер потерял сознание за столом переговоров. Затем он пришел в себя, однако в целях безопасности пройдет медицинское обследование, сообщает ТАСС. Шнидер не смог присутствовать на групповом фото кабинета министров.

Как отмечает газета Bild, причиной госпитализации стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.