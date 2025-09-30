Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина
Другие страны
- 30 сентября, 2025
- 16:25
Министр транспорта Германии Патрик Шнидер потерял сознание во время заседания правительства ФРГ в Берлине и был экстренно доставлен в больницу.
Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя кабмина Штефана Корнелиуса.
По его словам, Шнидер потерял сознание за столом переговоров. Затем он пришел в себя, однако в целях безопасности пройдет медицинское обследование, сообщает ТАСС. Шнидер не смог присутствовать на групповом фото кабинета министров.
Как отмечает газета Bild, причиной госпитализации стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.
Последние новости
16:41
Эльмир Мусаев: Для SOCAR Green одним из главных вызовов остается оптимизация энергосетиЭнергетика
16:40
Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из БразилииАПК
16:38
В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов РоссииДругие страны
16:33
В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дронаДругие страны
16:30
Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и АрменииИнфраструктура
16:29
Фото
Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем СШАВнешняя политика
16:27
Фото
Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
16:25
Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабминаДругие страны
16:25