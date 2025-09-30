Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025

    Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

    Другие страны
    • 30 сентября, 2025
    • 16:25
    Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

    Министр транспорта Германии Патрик Шнидер потерял сознание во время заседания правительства ФРГ в Берлине и был экстренно доставлен в больницу.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя кабмина Штефана Корнелиуса.

    По его словам, Шнидер потерял сознание за столом переговоров. Затем он пришел в себя, однако в целях безопасности пройдет медицинское обследование, сообщает ТАСС. Шнидер не смог присутствовать на групповом фото кабинета министров.

    Как отмечает газета Bild, причиной госпитализации стала острая сердечно-сосудистая недостаточность.

    Германия Минитерство транспорта госпитализация Патрик Шнидер
    Almaniyalı nazir iclas zamanı huşunu itirib

    Последние новости

    16:41

    Эльмир Мусаев: Для SOCAR Green одним из главных вызовов остается оптимизация энергосети

    Энергетика
    16:40

    Азербайджан разрешил импорт термообработанной мясной продукции из Бразилии

    АПК
    16:38

    В Чехию запретят въезд владельцам дипломатических и служебных паспортов России

    Другие страны
    16:33

    В Норвегии полиция задержала двух туристов по подозрению в запуске дрона

    Другие страны
    16:30

    Эльнур Алиев: Водные ресурсы Азербайджана в разы меньше, чем у Грузии и Армении

    Инфраструктура
    16:29
    Фото

    Джейхун Байрамов обсудил международную безопасность с представителем США

    Внешняя политика
    16:27
    Фото

    Азербайджанский стрелок завоевал серебряную медаль на III Играх СНГ - ОБНОВЛЕНО

    Индивидуальные
    16:25

    Глава Минтранса Германии потерял сознание во время заседания кабмина

    Другие страны
    16:25

    Кредитные вложения в экономику Азербайджана выросли на 10,2%

    Финансы
    Лента новостей