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Глава Минторга США: Страны ЕС не введут ответные пошлины на американские товары

Глава Минторга США: Страны ЕС не введут ответные пошлины на американские товары Министр торговли США Говард Латник уверен, что страны ЕС не станут вводить импортные пошлины на американские товары в ответ на аналогичные шаги со стороны вашингтонской администрации, которые планируются 1 августа.
Другие страны
20 июля 2025 г. 21:55
Глава Минторга США: Страны ЕС не введут ответные пошлины на американские товары

Министр торговли США Говард Латник уверен, что страны ЕС не станут вводить импортные пошлины на американские товары в ответ на аналогичные шаги со стороны вашингтонской администрации, которые планируются 1 августа.

Как передает Report, об этом Г. Латник заявил в эфире телеканала CBS

"Они просто этого не сделают", - ответил он, комментируя заявления представителей стран ЕС о готовности ввести ответные пошлины на американскую продукцию, включая самолеты Boeing и виски из американского штата Кентукки. Латник пояснил, что в этом его убедили, в частности, контакты с коллегами из стран ЕС. "Сегодня утром, около получаса назад, я говорил по телефону с представителями ЕС на переговорах по торговле. Возможностей для достижения договоренностей сторонами достаточно", - добавил он. "Я уверен, что мы заключим сделку", - подчеркнул Латник, говоря о достижении США и ЕС всеобъемлющих договоренностей по торговле.

Глава Минторга США подтвердил, что Вашингтон по-прежнему планирует 1 августа ввести пошлины на весь европейский экспорт. "Это жесткий крайний срок. 1 августа новые пошлины вступят в силу", - отметил Латник. Он исключил возможность того, что вступление пошлин в силу будет отложено.

По мнению министра, США и ЕС могут продолжить консультации о заключении всеобъемлющих договоренностей и после этого. "Ничто не мешает нам продолжить переговоры после 1 августа. Но они страны ЕС должны начать выплачивать пошлины 1 августа", - добавил Латник.

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