    Глава Минобороны Словакии в конце недели отправится в Украину

    • 01 октября, 2025
    • 13:11
    Глава Минобороны Словакии Роберт Калинак 5 октября отправится с визитом в Украину.

    Как передает Report со ссылкой на Tasr, об этом он заявил журналистам по итогам заседания правительства.

    "Я отправляюсь в Украину в воскресенье (5 октября)", - сказал он, не сообщив подробностей визита.

    При этом он отметил, что его поездка связана с запланированными совместными переговорами между правительствами Словакии и Украины.

