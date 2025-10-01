Глава Минобороны Словакии в конце недели отправится в Украину
- 01 октября, 2025
- 13:11
Глава Минобороны Словакии Роберт Калинак 5 октября отправится с визитом в Украину.
Как передает Report со ссылкой на Tasr, об этом он заявил журналистам по итогам заседания правительства.
"Я отправляюсь в Украину в воскресенье (5 октября)", - сказал он, не сообщив подробностей визита.
При этом он отметил, что его поездка связана с запланированными совместными переговорами между правительствами Словакии и Украины.
