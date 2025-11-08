Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30 Военный парад
    Глава Минобороны: Переговоры между Пакистаном и Афганистаном не увенчались успехом

    Другие страны
    • 08 ноября, 2025
    • 10:58
    Очередной раунд переговоров Пакистана и Афганистана в Стамбуле не увенчался успехом.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны Пакистана Хаваджа Мухаммада Асифа.

    "Переговоры с афганскими официальными лицами завершились без соглашения, поскольку талибы отказались дать твердые гарантии по ограничению атак боевиков на границе", - сказал он.

    По его словам, переговорщики со стороны Талибана готовы дать лишь устные заверения, в то время как Исламабад настаивает на письменном соглашении. Это может поставить под угрозу прекращение огня, достигнутое между двумя странами в прошлом месяце.

    Он также отметил, что Пакистан подтвердил свое намерение принять ответные меры в случае нападения с территории Афганистана.

    Müdafiə naziri: Pakistan və Əfqanıstan arasında danışıqlar iflasa uğrayıb

    Лента новостей