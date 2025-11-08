Глава Минобороны: Переговоры между Пакистаном и Афганистаном не увенчались успехом

Очередной раунд переговоров Пакистана и Афганистана в Стамбуле не увенчался успехом.

Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на министра обороны Пакистана Хаваджа Мухаммада Асифа.

"Переговоры с афганскими официальными лицами завершились без соглашения, поскольку талибы отказались дать твердые гарантии по ограничению атак боевиков на границе", - сказал он.

По его словам, переговорщики со стороны Талибана готовы дать лишь устные заверения, в то время как Исламабад настаивает на письменном соглашении. Это может поставить под угрозу прекращение огня, достигнутое между двумя странами в прошлом месяце.

Он также отметил, что Пакистан подтвердил свое намерение принять ответные меры в случае нападения с территории Афганистана.