Сийярто: Россия в 2025 году поставит в Венгрию 5-5,5 млн тонн нефти
Другие страны
- 15 октября, 2025
- 13:06
Поставки нефти из России в Венгрию по итогам 2025 года составят около 5-5,5 млн тонн.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025).
По его словам, что в страну уже поступило 3,6 млн тонн российской нефти.
В следующем году объем импорта нефти из России ожидается так же, как и по итогам текущего, на уровне 5-5,5 млн тонн, согласно контракту, подчеркнул он.
