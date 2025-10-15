Сийярто: Россия в 2025 году поставит в Венгрию 5-5,5 млн тонн нефти

Поставки нефти из России в Венгрию по итогам 2025 года составят около 5-5,5 млн тонн.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025).

По его словам, что в страну уже поступило 3,6 млн тонн российской нефти.

В следующем году объем импорта нефти из России ожидается так же, как и по итогам текущего, на уровне 5-5,5 млн тонн, согласно контракту, подчеркнул он.