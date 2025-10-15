Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Сийярто: Россия в 2025 году поставит в Венгрию 5-5,5 млн тонн нефти

    Другие страны
    • 15 октября, 2025
    • 13:06
    Сийярто: Россия в 2025 году поставит в Венгрию 5-5,5 млн тонн нефти

    Поставки нефти из России в Венгрию по итогам 2025 года составят около 5-5,5 млн тонн.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в кулуарах форума "Российская энергетическая неделя" (РЭН-2025).

    По его словам, что в страну уже поступило 3,6 млн тонн российской нефти.

    В следующем году объем импорта нефти из России ожидается так же, как и по итогам текущего, на уровне 5-5,5 млн тонн, согласно контракту, подчеркнул он.

    Петер Сийярто Венгрия Россия поставки нефти

    Последние новости

    14:08

    СМИ: Аш-Шараа в ходе визита в Москву потребует выдачи Башара Асада

    Другие страны
    14:04
    Фото

    Анар Багиров: В Азербайджане предпринимаются шаги по повышению эффективности правосудия

    Происшествия
    13:59

    Президент переходного периода Сирии прибыл в РФ

    В регионе
    13:47

    Натиг Мамедли: Тема возрождения Карабаха актуальна для СМИ

    Медиа
    13:45

    Новый глава МИД Казахстана посетит Россию

    В регионе
    13:42

    В Азербайджане при наименовании территориальных единиц будут учитываться нормы госязыка

    Внутренняя политика
    13:42

    В Индонезии произошло извержение вулкана Левотоби

    Другие страны
    13:35
    Видео

    Haber Global: Азербайджан делится опытом восстановления Карабаха с международным сообществом

    В регионе
    13:34

    Зеленский создал военную администрацию в Одессе

    В регионе
    Лента новостей