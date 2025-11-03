Глава Минобороны: Неизвестные дроны в Бельгии шпионили за F-16 и боеприпасами

Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Другие страны
    • 03 ноября, 2025
    • 01:22
    Министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что неизвестные дроны, которые заметили над военной базой Кляйне-Брогель, шпионили за истребителями и боеприпасами.

    Об этом Report передает со ссылкой на Politico.

    "Они (дроны - ред.) прилетают, чтобы шпионить, чтобы увидеть, где находятся F-16, где находятся боеприпасы, и получить другую стратегически важную информацию", - заявил он.

    При этом Франкен не высказал прямых обвинений в адрес РФ, однако подчеркнул, что не видит других виновников нарушения воздушного пространства Бельгии.

    "Россия пытается делать это во всех европейских странах. Я не могу этого утверждать, но мотивы очевидны, и способы таких действий также очень четкие", - сказал бельгийский министр.

    Он добавил, что сейчас "действительно идет война дронов", и Минобороны Бельгии должно к этому подготовиться.

    Лента новостей