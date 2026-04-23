    Глава Минобороны Китая посетит Россию и Кыргызстан

    Министр обороны Китая Дун Цзюнь с 23 по 28 апреля будет находиться с визитами в России и Кыргызстане.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.

    В столице Кыргызстана, Бишкеке, глава оборонного ведомства примет участие во встрече министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

    Ожидается, что Дун Цзюнь выступит с речью, а также проведет ряд двусторонних встреч с руководителями делегаций.

    Стороны обсудят вопросы международной и региональной безопасности, а также перспективы сотрудничества в оборонной сфере, говорится в заявлении министерства.

    В то же время программа визита министра в Россию не раскрывается.

    Дун Цзюнь Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) Китай Россия Кыргызстан

    Последние новости

    22:06

    Белый дом подтвердил визит Уиткоффа и Кушнера в Пакистан - ОБНОВЛЕНО

    Другие страны
    21:58

    Азербайджанские женщины-борцы завоевали на чемпионате Европы две медали

    Индивидуальные
    21:49

    Ферит Ходжа обсудил с Мартой Кос вступление Албании в ЕС

    Другие страны
    21:34

    При столкновении двух автобусов у Пентагона пострадали десятки человек

    Другие страны
    21:17

    В Нахчыване капитально отремонтируют дороги общей протяженностью более 94 км

    Инфраструктура
    21:08

    МИД Турции: Мир на Южном Кавказе — ответ попыткам разжигания вражды

    В регионе
    20:53

    ЕС и США договорились сотрудничать по критически важным минералам

    Другие страны
    20:48

    Азербайджан и Люксембург провели межмидовские политконсультации

    Внешняя политика
    20:44

    БИГ призвала мировое сообщество дать объективную оценку политике нетерпимости Армении

    Внешняя политика
    Лента новостей