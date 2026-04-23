Глава Минобороны Китая посетит Россию и Кыргызстан
- 23 апреля, 2026
- 09:52
Министр обороны Китая Дун Цзюнь с 23 по 28 апреля будет находиться с визитами в России и Кыргызстане.
Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Синьхуа.
В столице Кыргызстана, Бишкеке, глава оборонного ведомства примет участие во встрече министров обороны государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
Ожидается, что Дун Цзюнь выступит с речью, а также проведет ряд двусторонних встреч с руководителями делегаций.
Стороны обсудят вопросы международной и региональной безопасности, а также перспективы сотрудничества в оборонной сфере, говорится в заявлении министерства.
В то же время программа визита министра в Россию не раскрывается.
