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Глава Минобороны Израиля заявил, что стране грозит война на несколько фронтов

Глава Минобороны Израиля заявил, что стране грозит война на несколько фронтов Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что перед страной может стоять угроза ведения войны на несколько фронтов, если сделка о заложниках не будет достигнута.
Другие страны
30 августа 2024 г. 08:56
Глава Минобороны Израиля заявил, что стране грозит война на несколько фронтов

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что перед страной может стоять угроза ведения войны на несколько фронтов, если сделка о заложниках не будет достигнута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 12-й телеканал Израиля.

По данным его источников, такую оценку Галант высказал на заседании военного кабинета и привел в соответствующем документе. С точки зрения военного руководства, заключение сделки не только позволит вернуть заложников, но и может снизить напряженность на границе с Ливаном из-за противостояния с движением "Хезболлах".

В то же время в документе указывается, что неудача в достижении сделки создаст угрозу "немедленного ухудшения ситуации до состояния войны на несколько фронтов".

Собеседник телеканала отметил, что документ был продемонстрирован премьер-министру Биньямину Нетаньяху и узкому кругу высокопоставленных официальных лиц. В нем указывается, что Израиль находится на "стратегическом перепутье" и должен сделать выбор.

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Версия на азербайджанском языке İsrail müdafiə naziri: Ölkə bir neçə cəbhədə müharibə ilə üz-üzədir

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