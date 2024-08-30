Глава Минобороны Израиля заявил, что стране грозит война на несколько фронтов

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что перед страной может стоять угроза ведения войны на несколько фронтов, если сделка о заложниках не будет достигнута.

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что перед страной может стоять угроза ведения войны на несколько фронтов, если сделка о заложниках не будет достигнута.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил 12-й телеканал Израиля.

По данным его источников, такую оценку Галант высказал на заседании военного кабинета и привел в соответствующем документе. С точки зрения военного руководства, заключение сделки не только позволит вернуть заложников, но и может снизить напряженность на границе с Ливаном из-за противостояния с движением "Хезболлах".

В то же время в документе указывается, что неудача в достижении сделки создаст угрозу "немедленного ухудшения ситуации до состояния войны на несколько фронтов".

Собеседник телеканала отметил, что документ был продемонстрирован премьер-министру Биньямину Нетаньяху и узкому кругу высокопоставленных официальных лиц. В нем указывается, что Израиль находится на "стратегическом перепутье" и должен сделать выбор.