Глава Минобороны Израиля пообещал скорое начало сухопутной операции в Газе

Министр обороны Израиля Йоав Галант в четверг заявил, что израильские войска вскоре войдут в сектор Газа.
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"Пока вы видите Газу издали, но скоро вы увидите ее изнутри. Этот приказ поступит", - приводит агентство слова министра во время посещения позиций израильских военных на границе сектора Газа.
В свою очередь командующий Южного военного округа Армии обороны Израиля генерал-майор Ярон Финкельман заявил, что сухопутное наступление в секторе Газа будет "сложным, долгим и напряженным".