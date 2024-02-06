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Глава Минобороны Израиля назвал операцию в Газе одной из сложнейших в истории

Глава Минобороны Израиля назвал операцию в Газе одной из сложнейших в истории Операция израильской армии в секторе Газа является одной из самых сложных в мировой военной истории.
Другие страны
6 февраля 2024 г. 00:37
Глава Минобороны Израиля назвал операцию в Газе одной из сложнейших в истории

Операция израильской армии в секторе Газа является одной из самых сложных в мировой военной истории.

Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил на пресс-конференции министр обороны Израиля Йоав Галант.

Он отметил, что израильские войска "уверенно действуют" в подземных туннелях, сооруженных в анклаве палестинским радикальным движением ХАМАС.

"Хочу сказать вам здесь четко и однозначно: наземная операция в Газе является одной из самых сложных в истории войн всего человечества. Я хорошо знаю, что это за война, хорошо знаю историю войн и говорю вам: военнослужащие Армии обороны Израиля проводят операцию, подобной которой еще не было, они делают это профессионально, мужественно, жертвуя собой, и достигают впечатляющих результатов", - сказал он.

Напомним, что ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября боевиков ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом более 200 заложников, включая детей, женщин и стариков.

Израильская сторона в ответ на это объявила о начале операции "Железные мечи", которая продолжается по сей день.

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