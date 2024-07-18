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Глава Минобороны: Израиль готов в любой момент нанести острый удар по Ливану

Глава Минобороны: Израиль готов в любой момент нанести острый удар по Ливану Израильская армия в любой момент нанести неожиданный и острый удар по Ливану в ответ на эскалацию со стороны вооруженных отрядов шиитской организации "Хезболлах".
Другие страны
18 июля 2024 г. 02:23
Глава Минобороны: Израиль готов в любой момент нанести острый удар по Ливану

Израильская армия в любой момент нанести неожиданный и острый удар по Ливану в ответ на эскалацию со стороны вооруженных отрядов шиитской организации "Хезболлах".

Как передает Report со ссылкой на издание The Times of Israel, с таким предупреждением выступил министр обороны Израиля Йоав Галант во время поездки в одну из военных частей на севере страны.

"Мы ведем ограниченные боевые действия в северном регионе. Мы используем малую часть мощи Армии обороны Израиля, но все может измениться в одно мгновение - от главных усилий на юге (в секторе Газа - ред.) к главным усилиям на севере. И это будет быстро, неожиданно и очень остро. Это также может произойти в результате действий "Хезболлах", - заявил министр.

При этом он вновь повторил, что Израиль все еще готов уладить ситуацию путем договоренностей с "Хезболлах".

"Этот регион никак не связан с тем, что происходит на юге. Если "Хезболлах" хочет достичь соглашения с нами и прийти к ситуации, при которой она отойдет от линии границы в районы, находящиеся за рекой Литани, как это предусмотрено резолюцией ООН, тогда с ними будет соглашение", - отметил он.

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