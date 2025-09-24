Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение AIIF 2025
    Глава Минобороны Германии предложил внедрить новую модель военной службы

    Другие страны
    • 24 сентября, 2025
    • 19:15
    В Германии может быть введен обязательный призыв в армию, но только при определенных условиях.

    Какм передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, об этом заявил глава Минобороны Германии Борис Писториус.

    "Мы должны увеличить численность личного состава до примерно 460 тыс. военнослужащих, включая резервистов. Это означает, что Бундесверу потребуется 260 тыс. военнослужащих в действующей армии в течение следующих 8-10 лет и 200 тыс. резервистов к концу десятилетия. Мы достигнем этого с помощью новой модели военной службы", - сказал он.

    Он отметил, что сейчас страна делает ставку на службу на добровольной основе шведской модели. Но новое решение должен принять Бундестаг.

    "Я заявляю это совершенно четко - только с одобрения Бундестага. Без вас, без решения Бундестага, обязательного призыва не будет", - подчеркнул Писториус.

    Almaniya müdafiə naziri hərbi xidmətin yeni modelinin tətbiqini təklif edib

    Лента новостей