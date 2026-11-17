Министр обороны Дании Йеппе Брус призвал европейские страны активизировать военную поддержку Украины, предупредив, что последствия победы России обернутся для членов НАТО гораздо более серьезными финансовыми потерями, чем текущие расходы на поддержку Киева.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом он заявил журналистам перед заседанием Контактной группы по обороне Украины в формате "Рамштайн" в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Если Украина падет, если Россия одержит верх, последствия и цена этого для стран НАТО и европейских государств окажутся намного выше, чем затраты на то, чтобы Украина могла защищать себя и чтобы мы могли укрепить НАТО", - заявил Брус.

Он также отметил, что инвестиции в оборону Украины следует рассматривать не как пожертвование, а как вклад в собственную безопасность.

"Украинцы борются за свою свободу и безопасность. Они также борются за наши свободу и безопасность. Именно поэтому важно продолжать инвестировать в борьбу, которую украинцы ведут от имени всех нас. Это не пожертвование, это инвестиция", - сказал глава Минобороны Дании.

По его словам, военная помощь Украине оказывается ограниченном числом государств. При этом масштабы поддержки в 2026 году сократились, в том числе после саммита НАТО в Анкаре минувшим летом, невзирая на на заявления ряда стран о намерении увеличить помощь.

Говоря о европейской обороне, Брус отметил, что Европа должна самостоятельно обеспечивать свою безопасность не позднее 2030 года. А рост оборонных расходов - не бремя , а необходимость.

Министр рассказал, что вопрос пересмотра военной стратегии и оборонного присутствия США в Европе обсуждался на встрече с заместителем министра обороны США Элбриджем Колби, которую он охарактеризовал как конструктивную.