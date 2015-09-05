Глава минфина Британии: сирийцы покидают страну из-за ИГ и правления Асада

Bakı. 5 sentyabr. REPORT.AZ/ Правление президента Сирии Башара Асада и террористическая деятельность группировки "Исламское государство" (ИГ) являются главными причинами, заставляющими многих сирийцев покидать свою страну и перебираться в Европу.

Такое мнение высказал министр финансов Великобритании Джордж Осборн в интервью информационному агентству Reuters.

"Необходимо бороться с источниками проблемы (миграционного кризиса в Европе), каковыми являются режим Асада и террористы ИГ. Необходим всеобъемлющий план для того, чтобы Сирия стала более стабильной и мирной. Конечно же, это огромный вызов, но нельзя позволить, чтобы этот кризис усугубился еще больше. И мы должны в этом поучаствовать", - сказал Осборн, находящийся сейчас в Турции на встрече глав финансовых ведомств стран G20, передает Report со ссылкой на ТАСС.

По словам главы минфина, Европа в целом и Великобритания в частности должны предоставлять убежище только тем мигрантам, которые действительно сталкиваются с преследованиями у себя на родине. Осборн также выступил в пользу выделения помощи тем, кто находится в лагерях беженцев у границ ЕС, и ужесточения борьбы с криминальными структурами, занимающимся нелегальной перевозкой мигрантов в европейские страны. По его словам, именно на совести последних лежит гибель тысяч беженцев.