Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана

    Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливе

    Другие страны
    • 08 марта, 2026
    • 21:12
    Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливе

    Вашингтон рассматривает возможность привлечения американских военных для охраны танкеров, проходящих через Ормузский пролив.

    Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CBS.

    "Мы взаимодействуем сейчас с людьми, которые хотят обеспечить выход танкеров из пролива", - отметил он, не уточнив, с кем именно велись контакты.

    По словам Райта, на начальном этапе непосредственную защиту танкеров, вероятно, будут обеспечивать Вооруженные силы США.

    "Но важнее всего лишить их возможности угрожать этим судам", - добавил министр, говоря об иранской стороне.

    США Ормузский пролив Крис Райт
    Ты - Король

    Последние новости

    21:31

    США получили из Венесуэлы золото на $100 млн

    Другие страны
    21:12

    Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливе

    Другие страны
    20:59
    Видео

    Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзор

    Армия
    20:58

    В Саудовской Аравии при попадании снаряда в жилой дом погибли два человека

    Другие страны
    20:39
    Фото

    Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане еще нескольких стран – ОБНОВЛЕНО-3

    Внешняя политика
    20:32

    Из Ирана с 28 февраля по сегодняшний день в Азербайджан эвакуированы 1 899 человек

    Внешняя политика
    20:16

    Международная общественность осуждает дроновые атаки Ирана на территорию Азербайджана и выражает большую поддержку нашей стране - ОБНОВЛЕНО

    Внешняя политика
    20:06

    ЦАХАЛ заявил о новой серии масштабных ударов по целям в Иране

    Другие страны
    19:43

    Посол Венгрии поблагодарил Азербайджан за помощь при эвакуации из Ирана

    Внешняя политика
    Лента новостей