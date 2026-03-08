Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливе

Вашингтон рассматривает возможность привлечения американских военных для охраны танкеров, проходящих через Ормузский пролив.

Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CBS.

"Мы взаимодействуем сейчас с людьми, которые хотят обеспечить выход танкеров из пролива", - отметил он, не уточнив, с кем именно велись контакты.

По словам Райта, на начальном этапе непосредственную защиту танкеров, вероятно, будут обеспечивать Вооруженные силы США.

"Но важнее всего лишить их возможности угрожать этим судам", - добавил министр, говоря об иранской стороне.