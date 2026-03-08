Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливе
Другие страны
- 08 марта, 2026
- 21:12
Вашингтон рассматривает возможность привлечения американских военных для охраны танкеров, проходящих через Ормузский пролив.
Как передает Report, об этом заявил министр энергетики США Крис Райт в эфире телеканала CBS.
"Мы взаимодействуем сейчас с людьми, которые хотят обеспечить выход танкеров из пролива", - отметил он, не уточнив, с кем именно велись контакты.
По словам Райта, на начальном этапе непосредственную защиту танкеров, вероятно, будут обеспечивать Вооруженные силы США.
"Но важнее всего лишить их возможности угрожать этим судам", - добавил министр, говоря об иранской стороне.
Последние новости
21:31
США получили из Венесуэлы золото на $100 млнДругие страны
21:12
Глава Минэнерго США: Американские военные могут начать охранять танкеры в Ормузском проливеДругие страны
20:59
Видео
Минобороны Азербайджана представило еженедельный обзорАрмия
20:58
В Саудовской Аравии при попадании снаряда в жилой дом погибли два человекаДругие страны
20:39
Фото
Из Ирана в Азербайджан эвакуированы граждане еще нескольких стран – ОБНОВЛЕНО-3Внешняя политика
20:32
Из Ирана с 28 февраля по сегодняшний день в Азербайджан эвакуированы 1 899 человекВнешняя политика
20:16
Международная общественность осуждает дроновые атаки Ирана на территорию Азербайджана и выражает большую поддержку нашей стране - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
20:06
ЦАХАЛ заявил о новой серии масштабных ударов по целям в ИранеДругие страны
19:43