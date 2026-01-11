Ильхам Алиев WUF13 Операция США в Венесуэле мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Протесты в Иране
    Глава Минэнерго назвал сроки участия США в управлении Венесуэлой

    Другие страны
    11 января, 2026
    • 21:14
    Глава Минэнерго назвал сроки участия США в управлении Венесуэлой

    США могут принимать участие в управлении Венесуэлой на протяжении нескольких лет.

    Как передает Report, об этом заявил в эфире телекомпании CBS министр энергетики США Крис Райт.

    "Я не знаю временных рамок. Речь идет не о неделях, а, скорее, о месяцах. Может быть, год или два, а может быть и больше", - сказал Райт, отвечая на вопрос о том, как долго вашингтонское руководство планирует принимать участие в управлении Венесуэлой.

    При этом он изложил позицию, согласно которой американские нефтяные компании будут продолжать работу в Венесуэле и через 50 лет.

    В интервью телеканалу Fox News Райт заявил, что примерно 12 крупных нефтяных компаний выражают готовность работать в Венесуэле.

    Kris Rayt: ABŞ Venesuelanın idarə olunmasında bir neçə il ərzində iştirak edə bilər

