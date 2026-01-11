Глава Минэнерго назвал сроки участия США в управлении Венесуэлой

США могут принимать участие в управлении Венесуэлой на протяжении нескольких лет.

Как передает Report, об этом заявил в эфире телекомпании CBS министр энергетики США Крис Райт.

"Я не знаю временных рамок. Речь идет не о неделях, а, скорее, о месяцах. Может быть, год или два, а может быть и больше", - сказал Райт, отвечая на вопрос о том, как долго вашингтонское руководство планирует принимать участие в управлении Венесуэлой.

При этом он изложил позицию, согласно которой американские нефтяные компании будут продолжать работу в Венесуэле и через 50 лет.

В интервью телеканалу Fox News Райт заявил, что примерно 12 крупных нефтяных компаний выражают готовность работать в Венесуэле.