российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+
    российско-украинская война ЧМ-2026 Израиль и Сектор Газа ОПЕК+

    Глава МИД Южной Кореи направляется в США после крупнейшего иммиграционного рейда на заводе LG и Hyundai

    Другие страны
    • 08 сентября, 2025
    • 10:14
    Глава МИД Южной Кореи направляется в США после крупнейшего иммиграционного рейда на заводе LG и Hyundai

    Глава МИД Республики Корея Чо Хен в понедельник отправится в Соединенные Штаты с целью урегулирования последствий массового задержания корейских рабочих в результате иммиграционного рейда на заводе проекта Hyundai и производителя аккумуляторов LGES.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

    По словам представителя МИД Южной Кореи, отказавшегося предоставить дополнительные подробности, переговоры Чо будут сосредоточены на возвращении корейских рабочих, большинство из которых были наняты субподрядчиками, домой чартерным рейсом в рамках так называемого "добровольного отъезда".

    Президент США Дональд Трамп, усиливший депортации по всей стране в рамках борьбы своей администрации с нелегальными иммигрантами, на прошлой неделе заявил, что не знал о рейде. Он назвал задержанных "нелегальными иммигрантами".

    В воскресенье он призвал иностранные компании, инвестирующие в США, "уважать иммиграционное законодательство нашей страны".

    Напомним, что 300 граждан Южной Кореи были среди 475 арестованных 4 сентября на месте реализации проекта Hyundai и производителя аккумуляторов LGES стоимостью $4,3 млрд по производству аккумуляторов для электромобилей. Это была крупнейшая операция по обеспечению безопасности на одном объекте в истории следственных действий Министерства внутренней безопасности.

    Сеул выразил свое недовольство арестами и публикацией видеозаписи операции, в которой участвовали бронированные автомобили и заковывание рабочих в кандалы.

    В воскресенье Сеул заявил, что ведутся переговоры об освобождении около 300 арестованных корейских рабочих.

    Задержание произошло всего через 10 дней после встречи нового президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, где они пообещали укрепить деловые связи.

    Корея МИД США Чо Хен рабочие
    South Korea minister heads to US to resolve fallout from huge immigration raid

    Последние новости

    10:58

    Вице-президент НОК: В Азербайджане вновь спортивный праздник

    Индивидуальные
    10:58
    Фото

    Министерство молодежи и спорта, Baku City Circuit и SportAccord подписали официальное соглашение

    Индивидуальные
    10:54

    Токаев предлагает создать министерство ИИ

    В регионе
    10:51

    Фарид Гаибов: Организация Всемирного саммита SportAccord - очередной успех Азербайджана

    Индивидуальные
    10:49

    В Турции фиксируются сбои в работе популярных соцсетей

    Другие страны
    10:49

    В Баку задержан подозреваемый в сбыте героина

    Происшествия
    10:48

    Потребителям в Азербайджане в рамках возмещения части НДС возвращено 124,6 млн манатов

    Финансы
    10:40

    МЧС: На прошлой неделе зафиксировано 611 выездов на пожары

    Происшествия
    10:35

    Новый посол Израиля в Казахстане нацелен на углубление отношений двух стран

    В регионе
    Лента новостей