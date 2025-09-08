Глава МИД Южной Кореи направляется в США после крупнейшего иммиграционного рейда на заводе LG и Hyundai

Глава МИД Республики Корея Чо Хен в понедельник отправится в Соединенные Штаты с целью урегулирования последствий массового задержания корейских рабочих в результате иммиграционного рейда на заводе проекта Hyundai и производителя аккумуляторов LGES.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters.

По словам представителя МИД Южной Кореи, отказавшегося предоставить дополнительные подробности, переговоры Чо будут сосредоточены на возвращении корейских рабочих, большинство из которых были наняты субподрядчиками, домой чартерным рейсом в рамках так называемого "добровольного отъезда".

Президент США Дональд Трамп, усиливший депортации по всей стране в рамках борьбы своей администрации с нелегальными иммигрантами, на прошлой неделе заявил, что не знал о рейде. Он назвал задержанных "нелегальными иммигрантами".

В воскресенье он призвал иностранные компании, инвестирующие в США, "уважать иммиграционное законодательство нашей страны".

Напомним, что 300 граждан Южной Кореи были среди 475 арестованных 4 сентября на месте реализации проекта Hyundai и производителя аккумуляторов LGES стоимостью $4,3 млрд по производству аккумуляторов для электромобилей. Это была крупнейшая операция по обеспечению безопасности на одном объекте в истории следственных действий Министерства внутренней безопасности.

Сеул выразил свое недовольство арестами и публикацией видеозаписи операции, в которой участвовали бронированные автомобили и заковывание рабочих в кандалы.

В воскресенье Сеул заявил, что ведутся переговоры об освобождении около 300 арестованных корейских рабочих.

Задержание произошло всего через 10 дней после встречи нового президента Южной Кореи Ли Джэ Мёна с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне, где они пообещали укрепить деловые связи.