    Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России

    Другие страны
    • 23 сентября, 2025
    • 14:26
    Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России.

    Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.

    "Было бы прекрасно мечтать о закупках нефти и газа откуда-то еще, но мы не можем обеспечить себе уверенных поставок энергоносителей без источников в России", - сообщил он.

    Глава МИД Венгрии отметил, что страна может закупать энергоносители только у тех, с кем у нее уже существует соответствующая инфраструктура, и подчеркнул, что без поставок из России Будапешт не может обеспечить энергобезопасность невозможно.

    Заявление Сийярто прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп призвал все страны НАТО прекратить закупку нефти в России.

    Лента новостей