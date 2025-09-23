Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России
Другие страны
- 23 сентября, 2025
- 14:26
Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в России.
Как сообщает Report со ссылкой на The Guardian, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, на полях 80-й сессии Генеральной ассамблеи ООН.
"Было бы прекрасно мечтать о закупках нефти и газа откуда-то еще, но мы не можем обеспечить себе уверенных поставок энергоносителей без источников в России", - сообщил он.
Глава МИД Венгрии отметил, что страна может закупать энергоносители только у тех, с кем у нее уже существует соответствующая инфраструктура, и подчеркнул, что без поставок из России Будапешт не может обеспечить энергобезопасность невозможно.
Заявление Сийярто прозвучало после того, как президент США Дональд Трамп призвал все страны НАТО прекратить закупку нефти в России.
Последние новости
14:50
Эмин Гусейнов: Карабах привлекателен для иностранных инвесторовВнутренняя политика
14:33
Посол США: Еревану и Баку необходимо подписать и ратифицировать мирный договорВ регионе
14:26
Глава МИД: Венгрия не намерена отказываться от закупок нефти в РоссииДругие страны
14:24
Комитет Европарламента проголосовал против лишения иммунитета депутатов по запросу ВенгрииДругие страны
14:23
Город Агдам примет первых жителей в ноябреВнутренняя политика
14:19
Фото
Археологи нашли в Масаллы уникальный образец кувшинного погребенияЭто интересно
14:19
API Holding и SOCAR подписали соглашение по Italiana PetroliЭнергетика
14:17
Песков: Заявления Дании о возможной причастности РФ к инциденту в аэропорту - голословныВ регионе
14:15
Фото