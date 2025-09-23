Peter Siyarto: "Macarıstan Rusiyadan neft alışını dayandırmağı planlaşdırmır"
Digər ölkələr
- 23 sentyabr, 2025
- 14:59
Macarıstan Rusiyadan neft alışını dayandırmaq niyyətində deyil.
"Report" "The Guardian"a istinadən xəbər verir ki, bunu Macarıstanın xarici işlər naziri Peter Siyarto BMT Baş Assambleyasının 80-ci sessiyası çərçivəsində bildirib.
"Başqa yerdən neft-qaz almaqla bağlı xəyal qurmaq gözəl olardı, amma Rusiyadakı mənbələr olmadan etibarlı enerji tədarükünü təmin edə bilmərik", - o qeyd edib.
Macarıstan XİN başçısı ölkəsinin enerjini yalnız müvafiq infrastrukturu olan ölkələrdən ala biləcəyini qeyd edib. O vurğulayıb ki, Budapeşt Rusiyadan tədarük olmadan enerji təhlükəsizliyini təmin edə bilməz.
P.Siyarto bu bəyanatı ABŞ Prezidenti Donald Trampın NATO üzvü olan bütün ölkələri Rusiyadan neft alışını dayandırmağa çağırmasından sonra verib.
Son xəbərlər
16:13
Rəy
ABŞ-Suriya əməkdaşlığı – Yaxın Şərqdə Qərbin yeni tərəfdaşı - ŞƏRHAnalitika
16:11
Azərbaycan Argentina və Braziliyadan lobya tədarük etməyə başlayıbBiznes
16:10
Zakir İbrahimov: "AzerGold" bu ilin sonuna qədər 71 min unsiyadan çox qızıl hasil edəcək"Sənaye
16:05
Foto
Naxçıvanda UEFA C kursunun sonuncu mərhələsi keçirilibFutbol
16:05
Baş Assambleyanın sədri: BMT-nin növbəti Baş katibi qadın olsa, əla olardıDigər
16:03
İngiltərə klubunun futbolçusu komaya düşübFutbol
15:59
Foto
AIIF 2025 çərçivəsində saziş imzalandı: Azərbaycan və Qazaxıstan şirkətləri dəmir istehsalı üzrə əməkdaşlıq edəcəkSənaye
15:54
Azərbaycanda hidrogenə keçid imkanlı müasir dəmir istehsalı müəssisəsi qurulacaqSənaye
15:54