Глава МИД Венгрии пригрозил заблокировать участие президента Украины в летнем саммите НАТО

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Баку. 20 марта. REPORT.AZ/ Венгрия заблокирует участие украинского президента Петра Порошенко на летнем саммите НАТО, если Киев не откажется от закона "Об образовании", нарушающего права национальных меньшинств.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

"У Венгрии нет других инструментов, кроме как блокировать международные, европейские и евроатлантические стремления Киева. Соответственно Венгрия не поддержит проведение в апреле этого года очередной встречи ЕС - Украина на уровне министров обороны и летнего саммита НАТО - Украина летом. Венгрия поддержит проведение этих встреч только в том случае, если Украина выполнит указанные условия и будет следовать своим международным обязательствам", - говорится в заявлении министра.

П.Сийярто подчеркнул, что Украин должна гарантировать, что данный закон не будет введен в действие к 2023 году ни в какой форме, и Киев проведет необходимые консультации с венгерским меньшинством для согласования позиции.

Отметим, что в конце сентября 2017 года президент Украины Петр Порошенко подписал закон "Об образовании", который, в частности, определяет, что образовательный процесс может строиться только на украинском языке. До 2020 года языки нацменьшинств будут преподаваться до пятого класса, после этого весь процесс обучения с 1 класса переходит полностью на украинский язык. Закон "Об образовании" раскритиковали Польша, Болгария, Греция, Румыния, Венгрия, Молдавия и Россия.

Министерство образования и науки Украины согласилось перенести момент вступления в силу языковой статьи закона "Об образовании" на 2023 год.