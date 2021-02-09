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Глава МИД Венгрии: Безопасность Европы зависит от Турции

Глава МИД Венгрии: Безопасность Европы зависит от Турции Безопасность Европы сегодня зависит от Турции. Будапешт придает особое значение связям с Анкарой
Другие страны
9 февраля 2021 г. 00:56
Глава МИД Венгрии: Безопасность Европы зависит от Турции

"Безопасность Европы сегодня зависит от Турции. Будапешт придает особое значение связям с Анкарой".

Как передает Report со ссылкой на агентство "Анадолу", об этом сказал министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто на встрече с министром промышленности и технологий Турции Мустафой Варанком в в Анкаре.

По словам венгерского министра, Турция играет особую роль в миграционной и энергетической областях, чем вносит вклад в безопасность Европы.

"Отношения между Турцией и Венгрией развиваются на уровне стратегического партнерства. Диалог Будапешта и Анкары основан на взаимном уважении и выгоде для обеих сторон", - констатировал Сийярто.

Мустафа Варанк, в свою очередь, выразил надежду на то, что текущий год станет периодом восстановления доверия в отношениях Анкары и Европейского союза.

Варанк дал высокую оценку позиции официального Будапешта, где стремятся повысить интерес инвесторов к углублению связей с Турцией.

По его словам, наглядным примером тому является последнее решение венгерской компании Medicor инвестировать в сектор здравоохранения Турции. "Инвестиционные планы Medicor - отражение доверия к экономическому потенциалу и политической стабильности в Турции. Благодаря тесному сотрудничеству двух стран объем торгового оборота между нашими странами повысился с 356 млн долларов США в 2001 году до трех миллиардов долларов в 2020 году", - сказал Варанк.

По словам Варанка, останавливаться на достигнутом нельзя и товарооборот в шесть млрд долларов - вполне достижимая задача.

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