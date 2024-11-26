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Глава МИД: Великобритания не будет отправлять военных в Украину

Глава МИД: Великобритания не будет отправлять военных в Украину Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях в Украине.
Другие страны
26 ноября 2024 г. 14:23
Глава МИД: Великобритания не будет отправлять военных в Украину

Великобритания не намерена отправлять своих военнослужащих для участия в боевых действиях в Украине.

Как передает Report, об этом заявил глава МИД Дэвид Лэмми в интервью итальянской газете Repubblica.

"Мы подготовили десятки тысяч украинских солдат по ту сторону Ла-Манша и будем продолжать это делать. Но мы не будем отправлять британских солдат в Украину. Наша позиция всегда была очень четкой по этому поводу", - заявил он.

Франция и Великобритания возобновили дискуссии о возможной отправке западных военных в Украину, сообщило в понедельник издание Monde.

По его сообщению, "учитывая перспективу прекращения поддержки Украины США в связи с возвращением Дональда Трампа в Белый дом, Париж и Лондон не исключают, что возглавят коалицию по Украине на условиях, которые еще предстоит определить".

Издание отмечает, что это обсуждалось в ходе визита премьера Великобритании Кира Стармера в Париж 11 ноября и его встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

"Повторяю, никаких британских войск "на земле". Но мы продолжим поддерживать украинцев на военном и учебном уровне", - сказал Лэмми.

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