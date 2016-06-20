Глава МИД Великобритании: Выход из ЕС - необратимое решение

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ "Выход Великобритании из Европейского союза - это необратимое решение". Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава МИД Великобритании Филип Хаммонд.

"Если Британия решит выйти, пути назад не будет, Британия никогда не сможет присоединиться к ЕС позже, кроме как на условиях, которые будут неприемлемыми для нее – членство в еврозоне, членство в Шенгене и так далее", — заявил Ф. Хаммонд журналистам перед заседанием глав МИД стран-членов ЕС.



