Глава МИД Великобритании подтвердил планы признать Палестину

    • 01 сентября, 2025
    • 22:15
    Великобритания планирует признать палестинскую государственность и не считает данный шаг поощрением действий радикального движения ХАМАС.

    Как передает Report, об этом заявил глава МИД Соединенного Королевства Дэвид Лэмми, выступая в Палате общин (нижней палате) британского парламента.

    "Тем, кто говорит, что признание [Палестины] является наградой для ХАМАС или угрожает безопасности Израиля, я скажу следующее: это не так. Признание заложено в принцип двухгосударственного решения [палестино-израильского конфликта], которое ХАМАС отвергает. Мы ясно дали понять, что любое палестинское государство должно быть демилитаризовано. Президент [Палестины Махмуд] Аббас подтвердил это в письменном виде. Мы не видим никакого противоречия между двухгосударственным решением и нашей глубокой приверженностью израильской безопасности, поскольку безопасность подразумевает стабильные границы, а не бессрочную оккупацию", - подчеркнул он.

    Лэмми также осудил проведение Израилем военной операции в городе Газа. "Продолжение военной операции в городе Газа лишь продлит и углубит этот кризис. Вместе со своими партнерами мы требуем немедленной остановки этой операции. Каждая неделя порождает новые страдания", - сказал британский министр.

