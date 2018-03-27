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    Глава МИД Великобритании назвал условие дружбы Запада с Россией

    Баку. 27 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Запад хотел бы дружить с Россией и россиянами, но для этого правительству страны нужно измениться. Об этом сообщает Report ссылаясь на РИА «Новости».

    «Страны мира в количествах, которые Путин не мог себе и представить, вместе сказали: с нас довольно. Мы бы хотели дружить с Россией и российским народом, но сейчас российское правительство должно измениться, и оно должно сделать это сейчас», -  сказал Джонсон.

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