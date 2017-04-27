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    Глава МИД Великобритании: мы отказываемся признать Крым частью России

    Борис Джонсон заявил, что Лондон отказывается признать присоединение Крыма к России© news.sky.com

    Баку. 27 апреля. REPORT.AZ/ Глава МИД Великобритании Борис Джонсон заявил, что Лондон отказывается признать присоединение Крыма к России.

    Как передает Report, об этом сoобщает Sky News.

    «Мы настаиваем на суверенитете и территориальной целостности всех стран Европы, а также отказываемся признать незаконную аннексию Крыма Россией», — выразил свое мнение британский министр иностранных дел.

    Джонсон подчеркнул, что Лондон продолжает поддерживать действия США, направленные для предотвращения химатак в Сирии со стороны официального Дамаска.

    Ранее Борис Джонсон призвал Москву присоединиться к западной коалиции в борьбе против террористической группировкиИГ. 

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