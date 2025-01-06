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Глава МИД Украины обратился к Западу

Глава МИД Украины обратился к Западу Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал предупреждение европейских странам и США.
Другие страны
6 января 2025 г. 20:56
Глава МИД Украины обратился к Западу

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сделал предупреждение европейским странам и США.

Как сообщает Report, он написал об этом в соцсети X.

"Сейчас не время для усталости или передышки для партнеров Украины. Слабость и уступки в фундаментальных вопросах навредят и европейским странам, и США", - отметил министр.

Сибига подчеркнул, что путь к миру лежит через укрепление Украины.

Отметим, что полномасштабная война между Россией и Украиной началась 24 февраля 2022 года. Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что война закончится в 2025 году.

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