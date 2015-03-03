Глава МИД Украины: Киев надеется на поставки оружия не только из США, но и от других стран

Баку. 3 марта. REPORT.AZ/ Киев рассчитывает, что поставки оружия на Украину будут осуществляться не только из США, но и из других стран. Об этом говорится в интервью главы украинского МИД Павла Климкина, которое он, находясь с визитом в Японии, дал газете "Никкэй".

"Необходимо повысить боеспособность вооруженных сил Украины. Армия нуждается в дополнительном вооружении, поскольку устойчивого соглашения о прекращении огня нет", - приводит издание его слова. При этом необходимость поставок оружия глава ведомства оправдал исключительно "оборонными целями".

"В настоящее время США рассматривают возможность поставок Украине оружия. По словам украинского министра иностранных дел, Киев рассчитывает на аналогичную помощь и от других стран, - пишет издание. - Однако европейские страны занимают разные позиции относительно оказания военной поддержки украинским войскам".

В частности, издание отмечает разногласия между ключевыми странами Европы. "Так, например, британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания направит на Украину военнослужащих для обучения местных военных и поможет в сборе разведывательных данных тактического характера. Однако Германия и Франция пока не приняли решения на этот счет, потому что, по их мнению, это может привести к эскалации конфликта", - пишет газета, информирует Report со ссылкой на ТАСС.