Глава МИД: Турция обеспокоена ударами российской авиации в Сирии

Баку. 1 октября. REPORT.AZ/ Турция выразила обеспокоенность воздушной операцией, которую Россия проводит в Сирии, в связи с информацией о том, что авиаударам подверглись гражданские объекты.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, обеспокоенность по этому поводу выразил глава МИД Турции Феридун Синирлиоглу.

"Мы обеспокоены вчерашней операцией российских ВВС в Сирии, потому что есть информация, что российские самолеты атакуют не цели ИГ, а гражданские объекты. Если это правда, то это нас очень беспокоит. Это последнее, что нам нужно в Сирии, это может привести к усугублению проблем в стране, а не к решению затяжного сирийского кризиса", - заявил Синирлиоглу, выступая на пресс-конференции в Нью-Йорке.

Минобороны РФ сообщило в среду, что точечные удары были нанесены по 8 объектам ИГ в Сирии и поразили склады боеприпасов, вооружений, ГСМ, скопления военной техники, а также полностью уничтожили командные пункты управления боевиков ИГ в горах. При этом, как подчеркнули в ведомстве, все удары наносились после проведения воздушной разведки и уточнения данных, полученных от штаба сирийской армии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что сообщения о том, что в Сирии якобы есть жертвы среди мирного населения в результате авиаударов российских ВКС - это часть информационной войны.





