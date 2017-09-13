Глава МИД Турции: Турция никогда не будет беспомощной

Баку. 13 сентября. REPORT.AZ/ Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу прокомментировал заявление главы МИД Германии Зигмара Габриэла по поводу того, что ФРГ заморозила поставки вооружений Турции, сообщает Report со ссылкой на иностранные СМИ.

"Такой подход в первую очередь способствуют укреплению нашей национальной оборонной промышленности. Турция увеличивает долю отечественной продукции во всех сферах. Мы производим собственные военные самолеты и вертолеты. Турция никогда не будет беспомощной", - сказал министр на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Пакистана Ходжа Мухаммадом Асифом.

Чавушоглу также напомнил, что канцлер Германии Ангела Меркель раскритиковала решение о замораживании почти всех поставок оружия в Турцию.

"Позиция Меркель в этом вопросе верная. Каждый из нас должен принимать адекватные решения даже в преддверии выборов", - сказал Чавушоглу.