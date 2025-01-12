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Глава МИД Турции призвал арабские страны создать механизм для помощи Сирии

Глава МИД Турции призвал арабские страны создать механизм для помощи Сирии Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал арабские страны создать совместный механизм для координации усилий по помощи Сирии в вопросах ее восстановления.
Другие страны
12 января 2025 г. 15:39
Глава МИД Турции призвал арабские страны создать механизм для помощи Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал арабские страны создать совместный механизм для координации усилий по помощи Сирии в вопросах ее восстановления.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANKA, об этом он заявил на встрече по Сирии, организованной в Эр-Рияде.

"В этот критический период мы должны действовать как балансирующая сила, обеспечивая тонкий баланс между ожиданиями международного сообщества и реалиями, с которыми сталкивается новая администрация в Сирии. Мы можем создать координационный механизм или соответствующие комитеты, чтобы наши усилия были более эффективными. Мы должны определить приоритетные отрасли в Сирии, с которых необходимо снять санкции. Также нашим главным приоритетом должно оставаться сохранение территориальной целостности и единства Сирии", - сказал министр.

Фидан также отметил, что курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) должна объявить о самороспуске, если искренне хочет интегрироваться в новую администрацию Сирии. По его словам, "террористическая организация продолжает представлять серьезную угрозу арабскому большинству к востоку от Евфрата и грабить природные ресурсы, которые необходимы сирийскому народу". В связи с этим глава МИД указал, что Турция и арабские страны могут работать вместе, чтобы укрепить способность новых властей Сирии эффективно бороться с ИГ.

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