Глава МИД Турции призвал арабские страны создать механизм для помощи Сирии

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал арабские страны создать совместный механизм для координации усилий по помощи Сирии в вопросах ее восстановления.

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан призвал арабские страны создать совместный механизм для координации усилий по помощи Сирии в вопросах ее восстановления.

Как передает Report со ссылкой на агентство ANKA, об этом он заявил на встрече по Сирии, организованной в Эр-Рияде.

"В этот критический период мы должны действовать как балансирующая сила, обеспечивая тонкий баланс между ожиданиями международного сообщества и реалиями, с которыми сталкивается новая администрация в Сирии. Мы можем создать координационный механизм или соответствующие комитеты, чтобы наши усилия были более эффективными. Мы должны определить приоритетные отрасли в Сирии, с которых необходимо снять санкции. Также нашим главным приоритетом должно оставаться сохранение территориальной целостности и единства Сирии", - сказал министр.

Фидан также отметил, что курдская коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС) должна объявить о самороспуске, если искренне хочет интегрироваться в новую администрацию Сирии. По его словам, "террористическая организация продолжает представлять серьезную угрозу арабскому большинству к востоку от Евфрата и грабить природные ресурсы, которые необходимы сирийскому народу". В связи с этим глава МИД указал, что Турция и арабские страны могут работать вместе, чтобы укрепить способность новых властей Сирии эффективно бороться с ИГ.