Чавушоглу отменил участие в Мюнхенской конференции в ответ на присутствие представителя Израиля

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в последний момент отказался от участия в одном из заседаний Мюнхенской конференции по безопасности, после того как узнал, что в этом же зале с ним будет находиться представитель Израиля.

Report со ссылкой на телеканал NTV сообщает, что М. Чавушоглу был включен в список выступающих, но в последний момент пересмотрел свое решение.

"Организаторы конференции не сообщили нам об участии представителя Израиля в заседании на тему Ближнего Востока. Однако, как только мы узнали об этом, приняли решение не участвовать в мероприятии", - пояснил министр. По его словам, данный шаг Анкары никак не скажется на отношениях с Берлином. "Это международная конференция, не имеющая отношения к сфере двусторонних связей. Поэтому никакого негативного восприятия со стороны Германии мы не ожидаем", - подчеркнул он.