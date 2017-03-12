Глава МИД Турции отложил поездку в Швейцарию

Баку. 12 марта. REPORT.AZ/ Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу отложил на неопределенный срок планировавшуюся на 12 марта поездку в Швейцарию.

Как передает Report, об этом сообщило в субботу вечером Швейцарское телеграфное агентство (ATS) со ссылкой на заместителя руководителя швейцарской секции Союза европейских турецких демократов Мюнира Сарукана.

Как подчеркивает ATS, Сарукан подтвердил информацию о пересмотре даты поездки Чавушоглу, о чем ранее сообщила газета SonntagsZeitung. Вместе с тем, он "не уточнил причин отсрочки визита главы турецкой дипломатии".

Полиция кантона Цюрих также подтвердила в сообщении для прессы то, что визит Чавушоглу не состоится.