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Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН

Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН Состоялся телефонный разговор между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.
Другие страны
9 декабря 2024 г. 20:26
Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН

Состоялся телефонный разговор между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел страны.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о политическом урегулировании и восстановлении в Сирии.

Также они оценили возможные шаги международного сообщества во главе с ООН по обеспечению устойчивого политического перехода в Сирии, доставке гуманитарной помощи и восстановлению этой страны.

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Версия на английском языке Turkish FM discusses situation in Syria with UN Secretary-General
Версия на азербайджанском языке Hakan Fidan BMT Baş katibi ilə Suriyadakı vəziyyəti müzakirə edib

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