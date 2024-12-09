Глава МИД Турции обсудил ситуацию в Сирии с генсеком ООН

Состоялся телефонный разговор между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

Состоялся телефонный разговор между главой МИД Турции Хаканом Фиданом и генеральным секретарем ООН Антонио Гутерришем.

Как передает Report, об этом сообщают турецкие СМИ со ссылкой на источники в Министерстве иностранных дел страны.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями о политическом урегулировании и восстановлении в Сирии.

Также они оценили возможные шаги международного сообщества во главе с ООН по обеспечению устойчивого политического перехода в Сирии, доставке гуманитарной помощи и восстановлению этой страны.