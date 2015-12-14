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    Глава МИД Турции: Могерини и Хан посетят Анкару 25 января

    Мевлют Чавушоглу: Мы хотим продолжить переговоры с ЕС

    Баку. 14 декабря. REPORT.AZ/ Еврокомиссар по политике соседства и переговорам по расширению Йоханнес Хан и глава дипломатии ЕС Федерика Могерини посетят Анкару 25 января.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в понедельник в Брюсселе министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

    "Мы хотим продолжить переговоры с ЕС. Сегодня мы открываем 17-й пункт (по экономической и финансовой политике) соглашения о вступлении Турции в ЕС. Для продолжения политического диалога 25 января в Анкару приедут Йоханнес Хан и Федерика Могерини", - сказал министр журналистам. 

    Чавушоглу добавил, что правительство Турции ведет усиленную работу по открытию следующих пунктов соглашения, а также по отмене визового режима и применению наряду с ним соглашения о реадмиссии.

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