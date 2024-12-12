О нас

Глава МИД Турции и руководитель Службы госбезопасности Катара прибыли в Дамаск

Глава МИД Турции и руководитель Службы госбезопасности Катара прибыли в Дамаск Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби прибыли в Дамаск, где планируют встретиться с одним из представителей новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа и руководителем переходного прав
Другие страны
12 декабря 2024 г. 20:54
Глава МИД Турции и руководитель Службы госбезопасности Катара прибыли в Дамаск

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби прибыли в Дамаск, где планируют встретиться с одним из представителей новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа и руководителем переходного правительства Мухаммедом аль-Баширом.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство информации Сирии в соцсети X.

"В Дамаск прибыла турецко-катарская делегация, в которую входят министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби", - говорится в заявлении.

Как следует из текста заявления, на встрече стороны сосредоточатся на"выработке общего видения реалий в Сирии и включении нового сирийского руководства в арабскую, региональную и международную среду. Кроме того, участники переговоров обсудят пути содействия внутриполитическому диалогу между всеми силами, составлявшими оппозицию во время борьбы за власть в стране.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ВидеоTürkiyə Milli Kəşfiyyat Təşkilatının sədri Suriyada səfərdədir

Другие новости из категории

МИД РФ: Вывод контингента Франции из Кот-д'Ивуара говорит о его невостребованности
МИД РФ: Вывод контингента Франции из Кот-д'Ивуара говорит о его невостребованности
12 декабря 2024 г. 20:46
Трамп намерен помиловать участников штурма Капитолия в январе 2021 года
Трамп намерен помиловать участников штурма Капитолия в январе 2021 года
12 декабря 2024 г. 20:28
США выделят $300 млн на транспортную инфраструктуру и АПК Украины
США выделят $300 млн на транспортную инфраструктуру и АПК Украины
12 декабря 2024 г. 19:48
Генсек: Страны НАТО должны тратить на оборону намного больше, чем 2% ВВП
Генсек: Страны НАТО должны тратить на оборону намного больше, чем 2% ВВП
12 декабря 2024 г. 19:36
Сийярто: Киев отклонил предложение Венгрии о временном прекращении огня между Украиной и Россией
Сийярто: Киев отклонил предложение Венгрии о временном прекращении огня между Украиной и Россией
12 декабря 2024 г. 19:31
Премьер-министр Словакии: Запад в будущем может пожертвовать Украиной
Премьер-министр Словакии: Запад в будущем может пожертвовать Украиной
12 декабря 2024 г. 19:29
Рютте назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в НАТО худшей в истории
Рютте назвал нынешнюю ситуацию с безопасностью в НАТО худшей в истории
12 декабря 2024 г. 19:16
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля
Глава Пентагона провел телефонный разговор с министром обороны Израиля
12 декабря 2024 г. 18:50
Минобороны ФРГ намерено начать переговоры с Хайат Тахрир аш-Шам
Минобороны ФРГ намерено начать переговоры с "Хайат Тахрир аш-Шам"
12 декабря 2024 г. 18:40
Трамп: США не оставят Украину без поддержки
Трамп: США не оставят Украину без поддержки
12 декабря 2024 г. 18:25

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi