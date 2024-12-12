Глава МИД Турции и руководитель Службы госбезопасности Катара прибыли в Дамаск

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби прибыли в Дамаск, где планируют встретиться с одним из представителей новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа и руководителем переходного прав

Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби прибыли в Дамаск, где планируют встретиться с одним из представителей новых сирийских властей Ахмедом аш-Шараа и руководителем переходного правительства Мухаммедом аль-Баширом.

Как передает Report, об этом сообщило Министерство информации Сирии в соцсети X.

"В Дамаск прибыла турецко-катарская делегация, в которую входят министр иностранных дел Турции Хакан Фидан, глава Национальной разведывательной организации Турции Ибрагим Калын и глава Службы государственной безопасности Катара Хальфан аль-Кааби", - говорится в заявлении.

Как следует из текста заявления, на встрече стороны сосредоточатся на"выработке общего видения реалий в Сирии и включении нового сирийского руководства в арабскую, региональную и международную среду. Кроме того, участники переговоров обсудят пути содействия внутриполитическому диалогу между всеми силами, составлявшими оппозицию во время борьбы за власть в стране.

